Форвард ХК «Спартак» Мальцев пропустит до трёх недель из-за перелома руки

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов подтвердил, что нападающий Михаил Мальцев не сможет помочь своей команде в ближайших матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за травмы.

«Мальцев выбыл приблизительно на две-три недели, у него перелом руки», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

По его словам, у форварда Андрея Локтионова тоже, вероятно, перелом руки.

«Точно можно будет сказать в субботу», — добавил Жамнов.

Бывший хоккеист «Лос-Анджелес Кингз» в девяти матчах за красно-белых набрал шесть (один гол + пять голевых пасов) очков.

Мальцев уже пропустил домашний матч с петербургским СКА (2:5).

Ранее экс-вратарь ХК «Спартак» рассказал о травле из-за выступлений в России.