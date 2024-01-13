Форвард ХК «Спартак» Мальцев пропустит до трёх недель из-за перелома руки
«Мальцев выбыл приблизительно на две-три недели, у него перелом руки», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».
По его словам, у форварда Андрея Локтионова тоже, вероятно, перелом руки.
«Точно можно будет сказать в субботу», — добавил Жамнов.
Бывший хоккеист «Лос-Анджелес Кингз» в девяти матчах за красно-белых набрал шесть (один гол + пять голевых пасов) очков.
Мальцев уже пропустил домашний матч с петербургским СКА (2:5).
Ранее экс-вратарь ХК «Спартак» рассказал о травле из-за выступлений в России.