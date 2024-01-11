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Экс-вратарь ХК «Спартак» рассказал о травле из-за выступлений в России

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Бывший вратарь сборной Словакии по хоккею и «Спартака» Юлиус Гудачек рассказал о том, что стал жертвой травли из-за выступлений в России.
Экс-вратарь ХК «Спартак» рассказал о травле из-за выступлений в России
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, я стал жертвой кампании ненависти, когда люди решили выместить своё разочарование на мне. Под флагом блюстителей морали они разрушают карьеры и жизни спортсменов», — написал он в соцсетях.

Он также призвал комментаторов и журналистов быть аккуратнее в своих высказываниях и не устраивать спортсменам публичное линчевание.

Напомним, что хоккеист с 2018 по 2021 год выступал за московский «Спартак».

Ранее Доминик Гашек обратился к российским спортсменам и чиновникам. 

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