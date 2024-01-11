Экс-вратарь ХК «Спартак» рассказал о травле из-за выступлений в России
- Gettyimages.ru
«К сожалению, я стал жертвой кампании ненависти, когда люди решили выместить своё разочарование на мне. Под флагом блюстителей морали они разрушают карьеры и жизни спортсменов», — написал он в соцсетях.
Он также призвал комментаторов и журналистов быть аккуратнее в своих высказываниях и не устраивать спортсменам публичное линчевание.
Напомним, что хоккеист с 2018 по 2021 год выступал за московский «Спартак».
Ранее Доминик Гашек обратился к российским спортсменам и чиновникам.