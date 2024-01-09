Гашек: ни один представитель РФ не может участвовать в международных соревнованиях
- AFP
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«Обращаюсь к российским хоккеистам и чиновникам: ни один представитель России не может участвовать в международных соревнованиях вне зависимости от своих политических взглядов», — написал Гашек в соцсетях.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.
Напомним, что летние игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что около 200 украинских спортсменов подписали письмо с призывом не допускать россиян на ОИ-2024.