Гашек: ни один представитель РФ не может участвовать в международных соревнованиях

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек обратился к российским спортсменам и чиновникам.

«Обращаюсь к российским хоккеистам и чиновникам: ни один представитель России не может участвовать в международных соревнованиях вне зависимости от своих политических взглядов», — написал Гашек в соцсетях.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

Напомним, что летние игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что около 200 украинских спортсменов подписали письмо с призывом не допускать россиян на ОИ-2024.