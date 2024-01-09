RT в Telegram
Подпишись

Гашек: ни один представитель РФ не может участвовать в международных соревнованиях

Короткая ссылка
Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек обратился к российским спортсменам и чиновникам.
Гашек: ни один представитель РФ не может участвовать в международных соревнованиях
  • AFP
  • © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Обращаюсь к российским хоккеистам и чиновникам: ни один представитель России не может участвовать в международных соревнованиях вне зависимости от своих политических взглядов», — написал Гашек в соцсетях.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. 

Напомним, что летние игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что около 200 украинских спортсменов подписали письмо с призывом не допускать россиян на ОИ-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить