Около 200 украинцев подписали письмо с призывом не допускать российских спортсменов на ОИ-2024

Почти 200 украинских спортсменов и тренеров обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере и организаторам Олимпийских игр 2024 года с просьбой не допустить россиян к турниру.