Около 200 украинцев подписали письмо с призывом не допускать российских спортсменов на ОИ-2024
Открытое письмо подписали легкоатлетка Ярослава Магучих, теннисистка Леся Цуренко и другие известные спортсмены.
Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что рэпер Снуп Дог станет комментатором Олимпийских игр в Париже.