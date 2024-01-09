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Около 200 украинцев подписали письмо с призывом не допускать российских спортсменов на ОИ-2024

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Почти 200 украинских спортсменов и тренеров обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере и организаторам Олимпийских игр 2024 года с просьбой не допустить россиян к турниру.

Открытое письмо подписали легкоатлетка Ярослава Магучих, теннисистка Леся Цуренко и другие известные спортсмены.

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. 

Ранее сообщалось, что рэпер Снуп Дог станет комментатором Олимпийских игр в Париже.

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