Рэпер Снуп Дог станет комментатором Олимпийских игр в Париже

Американский рэпер Снуп Догг станет комментатором Олимпиады в Париже.

«Я вырос за трансляциями Олимпийских игр, и я в полном восторге от того, что проведу время с невероятными спортсменами в Париже. Это будут грандиозные Олимпийские игры. Это праздник мастерства, самоотдачи и небывалого величия. Я привнесу в трансляции свой стиль», — приводит слова Снуп Догга L'Équipe.

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе.

Ранее президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт заявил, что страна больше не берёт средства из фонда солидарности Международного олимпийского комитета (МОК).