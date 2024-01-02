RT в Telegram
Подпишись

Рэпер Снуп Дог станет комментатором Олимпийских игр в Париже

Короткая ссылка
Американский рэпер Снуп Догг станет комментатором Олимпиады в Париже.
Рэпер Снуп Дог станет комментатором Олимпийских игр в Париже
  • Gettyimages.ru

«Я вырос за трансляциями Олимпийских игр, и я в полном восторге от того, что проведу время с невероятными спортсменами в Париже. Это будут грандиозные Олимпийские игры. Это праздник мастерства, самоотдачи и небывалого величия. Я привнесу в трансляции свой стиль», — приводит слова Снуп Догга L'Équipe.

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. 

Ранее президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт заявил, что страна больше не берёт средства из фонда солидарности Международного олимпийского комитета (МОК).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить