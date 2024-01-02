НОК Украины: если россиян допускают, то мы не можем брать средства у МОК
«Когда россияне не были допущены, фонд предоставлял нам средства. Когда их допустили, я предложил исполкому, что если их допускают, то мы не можем брать средства в МОК», — цитирует Гутцайта Tribuna.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Ранее экс-биатлонистка Светлана Ишмуратова заявила, что МОК сам будет звать Россию на турниры.