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НОК Украины: если россиян допускают, то мы не можем брать средства у МОК

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Президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт заявил, что страна больше не берёт средства из фонда солидарности Международного олимпийского комитета (МОК).

«Когда россияне не были допущены, фонд предоставлял нам средства. Когда их допустили, я предложил исполкому, что если их допускают, то мы не можем брать средства в МОК», — цитирует Гутцайта Tribuna.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее экс-биатлонистка Светлана Ишмуратова заявила, что МОК сам будет звать Россию на турниры.

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