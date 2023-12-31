Экс-биатлонистка Ишмуратова заявила, что МОК сам будет звать Россию на турниры

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации сами будут приглашать российских спортсменов на международные соревнования.

«Сейчас нашим ребятам остаётся выиграть СВО, потом ситуация кардинально изменится. Годик мы ещё в этом состоянии продержимся, а потом нам надо будет завоёвывать наши недостающие олимпийские награды. МОК и федерации уже сами будут приглашать и просить участвовать во многих соревнованиях», — заявила Ишмуратова РИА Новости.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская призналась, что поначалу надеялась на допуск до Олимпиады в Париже.