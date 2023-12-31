Покровская: российских синхронистов наказали за многолетние победы

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская призналась, что поначалу надеялась на допуск до Олимпиады в Париже.

«Поначалу ожидания были, мы хотели выходить под своим флагом, слышать свой гимн. Но нас от участия в Играх отсекли сразу. И так получилось, что МОК как бы нас наказал за наши многолетние победы», — цитирует Покровскую «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась о возвращении российского спорта на международную арену.