RT в Telegram
Подпишись

Покровская: российских синхронистов наказали за многолетние победы

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская призналась, что поначалу надеялась на допуск до Олимпиады в Париже.
Покровская: российских синхронистов наказали за многолетние победы
  • РИА Новости

«Поначалу ожидания были, мы хотели выходить под своим флагом, слышать свой гимн. Но нас от участия в Играх отсекли сразу. И так получилось, что МОК как бы нас наказал за наши многолетние победы», — цитирует Покровскую «Матч ТВ». 

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась о возвращении российского спорта на международную арену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить