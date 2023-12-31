Ромашина пожелала терпения и сил российским спортсменам

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась о возвращении российского спорта на международную арену.

«Наши спортсмены — большие молодцы. Они не теряют настрой, продолжают работать, тренироваться, не унывают, у них есть внутренний стержень. Мне хочется пожелать терпения и сил, а также чтобы российский профессиональный спорт полноценно вернулся на мировую арену», — цитирует Ромашину ТАСС.

Напомним, что Ромашина семь раз выиграла Олимпийские игры, на её счету также 34 победы на чемпионатах мира и Европы.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Чернышенко заявил, что участие России в выборах главы МОК не предусмотрено.