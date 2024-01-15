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Хоккеист «Спартака» Беляев признался, что не играл центрфорвардом около трёх лет

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Нападающий хоккейного клуба «Спартак» Александр Беляев рассказал, с чем связаны последние неудачи в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«У нас вылетело три центральных, и мне пришлось переходить в центр, где я не играл года два-три, потерял навык на вбрасываниях. Если даже проиграл вбрасывание, нужно играть до конца», — цитирует Беляева ТАСС.

По его мнению, игровой спад команды вызван в том числе и отсутствием везения.

«Мы выходим на ворота, бросаем, идём на добивание, нам бы сейчас немного улыбнулась фортуна, чтобы это принесло позитивную волну», — добавил Беляев.

Столичная команда 14 января дома проиграла магнитогорскому «Металлургу» (2:6) и потерпела шестое поражение подряд. «Спартак» с 67 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подтвердил, что нападающий Михаил Мальцев не сможет помочь своей команде в ближайших матчах КХЛ из-за травмы.





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