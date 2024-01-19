Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года

Тренер Игорь Ларионов продолжит работу в «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Контракт со специалистом продлён ещё на три года, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Официальный партнёр хоккейного клуба ― букмекерская компания PARI.

Напомним, что Ларионов возглавляет команду с 2022 года. В первом сезоне под его руководством «Торпедо» заняло четвёртое место в Западной конференции регулярного чемпионата, а в плей-офф одолело московское «Динамо».

В текущем сезоне на счету нижегородской команды 30 побед в 52 матчах, из них 25 в основное время.

Ранее «Торпедо» разгромило «Металлург», команды побили рекорд КХЛ по голам за период.