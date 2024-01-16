Быков: Ковальчуку нужно время, чтобы набрать максимальную форму в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что нападающему «Спартака» Илье Ковальчуку нужно время, чтобы набрать максимальную форму в команде.

«Важно понимать, что Илье необходимо время, чтобы набрать максимальную форму, влиться в коллектив, и другой момент — это как его используют в игре. Даже такому талантливому игроку, как он, сложно в одиночку что-либо поменять в игре команды», — заявил Быков РИА Новости.

Столичная команда 14 января дома проиграла магнитогорскому «Металлургу» (2:6) и потерпела шестое поражение подряд. «Спартак» с 67 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ковальчук в декабре заключил контракт с красно-белыми до конца сезона. 40-летний нападающий в семи матчах забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов назвал «маразмом» обвинения Ковальчука в плохих результатах команды.