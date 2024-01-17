КХЛ лишила «Сибирь» четырёх очков за нарушение лимита на легионеров

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала новосибирскую «Сибирь» и лишила клуб четырёх очков за нарушение лимита на легионеров.

Новосибирский клуб выпускал на лёд россиянина Фёдора Гордеева, который имеет американское спортивное гражданство и не имеет права выступать за сборную России, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что результаты двух матчей с «Барысом», где участвовали канадцы Тревор Мерфи, Энди Андреофф, Тейлор Бек и Гордеев будут аннулированы, индивидуальная статистика хоккеистов сохранится.

После снятия очков новосибирская команда опустилась с восьмого места на девятое в таблице Восточной конференции (51 очко).

Ранее в пресс-службе «Сочи» сообщили, что нападающий Александр Перевалов чувствует себя нормально.