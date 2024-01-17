RT в Telegram
Подпишись

КХЛ лишила «Сибирь» четырёх очков за нарушение лимита на легионеров

Короткая ссылка
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала новосибирскую «Сибирь» и лишила клуб четырёх очков за нарушение лимита на легионеров.
КХЛ лишила «Сибирь» четырёх очков за нарушение лимита на легионеров
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Новосибирский клуб выпускал на лёд россиянина Фёдора Гордеева, который имеет американское спортивное гражданство и не имеет права выступать за сборную России, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что результаты двух матчей с «Барысом», где участвовали канадцы Тревор Мерфи, Энди Андреофф, Тейлор Бек и Гордеев будут аннулированы, индивидуальная статистика хоккеистов сохранится.

После снятия очков новосибирская команда опустилась с восьмого места на девятое в таблице Восточной конференции (51 очко). 

Ранее в пресс-службе «Сочи» сообщили, что нападающий Александр Перевалов чувствует себя нормально.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить