КХЛ лишила «Сибирь» четырёх очков за нарушение лимита на легионеров
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Новосибирский клуб выпускал на лёд россиянина Фёдора Гордеева, который имеет американское спортивное гражданство и не имеет права выступать за сборную России, сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, что результаты двух матчей с «Барысом», где участвовали канадцы Тревор Мерфи, Энди Андреофф, Тейлор Бек и Гордеев будут аннулированы, индивидуальная статистика хоккеистов сохранится.
После снятия очков новосибирская команда опустилась с восьмого места на девятое в таблице Восточной конференции (51 очко).
Ранее в пресс-службе «Сочи» сообщили, что нападающий Александр Перевалов чувствует себя нормально.