«Спартак» уступил «Авангарду» в матче Континентальной хоккейной лиги

Омский «Авангард» в гостях нанёс поражение московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра на арене «Мегаспорт» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Сибири.

В составе победителей шайбы забросили Никита Холодилин (пятая минута), Иван Телегин (53-я) и Рид Буше (53-я). У проигравших отличился Егор Филин (23-я).

«Авангард» с 75 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» (69) располагается на четвёртой позиции на Западе.

Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Куньлунь» и вышел в плей-офф КХЛ.