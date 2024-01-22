«Можно сравнить с полётом в космос»: Бирюков стал первым хоккеистом в истории, сыгравшим 1000 матчей в КХЛ

Евгений Бирюков стал первым хоккеистом в истории, который провёл 1 тыс. матчей в КХЛ. Знаковое событие пришлось на домашнее противостояние с «Амуром» в регулярном чемпионате. Перед его началом на лёд вышла семья защитника, а на видеокубе арены продемонстрировали специальный ролик. Следом партнёры по клубу вручили ветерану памятный свитер с 1000-м номером и золотую клюшку. 37-летний спортсмен заявил, что для него огромная честь войти в историю лиги. А главный тренер уфимцев Виктор Козлов сравнил достижение подопечного с полётом Юрия Гагарина в космос.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Амур» состоялось по-настоящему знаковое событие. Евгений Бирюков стал первым хоккеистом в истории лиги, который провёл 1 тыс. встреч. В честь этого клуб подготовил специальную церемонию. Спортсмен вышел на лёд вместе с женой и тремя детьми.

А на видеокубе включили ролик в честь юбиляра. В нём подборку его эффектных действий перемешали с поздравлениями. В том числе тёплыми словами отметился Евгений Малкин, который начинал карьеру вместе с защитником в магнитогорском «Металлурге».

Герой вечера явно оказался тронут и в некоторые моменты с трудом сдерживал слёзы. Затем на площадку вышли его партнёры — Григорий Панин, Николай Кулёмин и Данил Алалыкин — и вручили товарищу памятное джерси с 1000-м номером и красивую золотую клюшку.

Правда, соперники Бирюкову делать подарки не собирались. Аутсайдер неожиданно дал бой уфимцам и едва не одержал победу. Хозяева с огромным трудом сравняли счёт в середине заключительного периода и дожали хабаровчан лишь в овертайме. Сам Евгений сыграл 13 минут и очки набрать не сумел.

Несмотря на это, одноклубники именно его признали лучшим игроком противостояния и отдали традиционный переходящий приз — национальный башкирский головной убор бурек. Ветеран выступил с ответным словом.

«Действительно, сегодня для меня был важный день. Для меня, для семьи. Спасибо большое нашей организации, что провели такой праздник. Всех с победой, можно сегодня немного отдохнуть», — обратился он к партнёрам.

Тут же генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Ринат Баширов, обратившись к подопечному по имени-отчеству, пожелал ему семейного благополучия и вручил ещё один бурек.

Сам юбиляр не скрывал эмоций. Он признался, что для него огромная честь подобным образом войти в историю отечественного хоккея.

«Не каждый день ты первым преодолеваешь такой рубеж в КХЛ. В любом случае это действие, которого ещё не было, потому что лига у нас достаточно молодая, сейчас проводится 16-й сезон. Поэтому рекорд есть рекорд. Желаю всем ребятам данный рубеж также преодолеть, многие это сделают. Я начинал карьеру ещё в Суперлиге. На текущий момент игроки проводят по 60, 70, а то и по 80 матчей за год. У ребят, кто выступал с первого дня в КХЛ, есть запас», — цитирует спортсмена официальный сайт лиги.

Он также признался, что пока сохраняет силы и эмоции для продолжения карьеры. Вместе с тем Бирюков отметил, что уже пытается заглядывать в будущее, когда повесит коньки на гвоздь, и задумывается о жизни после этого момента.

«Хочется остаться в хоккее, потому что столько лет отдал любимому делу. Накопились и опыт, и знания. Хочется всё это передать новому поколению. В какой роли, пока ещё не определился. Задумаюсь позже, когда сам для себя всё решу. Сезон сейчас в самом разгаре, плотный календарь, есть задачи у команды, поэтому все мысли только об этом. Всегда стараюсь думать о сегодняшнем дне, а что будет дальше, решу уже после окончания сезона», — добавил Евгений.

Лично поздравил защитника даже президент КХЛ Алексей Морозов, который неоднократно пересекался с ним на льду. Руководитель назвал его легендой лиги и пожелал как можно дольше выходить на площадку и не испытывать проблем со здоровьем.

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«Тысяча матчей — выдающееся достижение, которого добился Бирюков. За каждым из этой тысячи стоят ежедневный труд, упорная работа и профессиональное отношение к хоккею, которые он уже передаёт молодым», — подчеркнул Морозов.

Как раз главный тренер уфимцев Виктор Козлов особенно отметил важную роль подопечного в раздевалке. По его словам, ветеран, хоть и получает в нынешней регулярке не слишком много времени, передаёт свой драгоценный опыт юным одноклубникам, ведёт их за собой и в 37 лет остаётся образцом профессионального отношения к делу.

«Главное, чтобы у Евгения был такой же заряд энергии, такое же желание трудиться, играть и радовать болельщиков — это самое основное для профессионального хоккеиста. Чтобы имелись желание и страсть — а они у Евгения есть. Поэтому он пока и единственный, кто сыграл тысячу матчей в КХЛ. Я считаю, это достижение можно сравнить с полётом в космос Юрия Гагарина», — заявил специалист.

Большого спортивного долголетия ему пожелали и партнёры. Например, капитан коллектива Панин подчеркнул, что в таком возрасте некоторые уже завершают карьеру, а Бирюков до сих пор приносит пользу команде.

«У нас в любом случае наступает такой возраст, когда ты уже не становишься быстрее, но становишься умнее. Хочется, чтобы к этому рекорду многие стремились. Поддерживать себя в физической форме, поддерживать своё психологическое состояние, находиться в коллективе и быть одним из его лидеров, дядькой — это тоже очень важная составляющая», — сказал Панин.

А Кулёмин отметил не только высокий уровень мастерства товарища, но и его человеческие качества. 1 тыс. же проведённых в КХЛ противостояний он назвал заоблачным числом — такого показателя сложно будет кому-то достичь.

Наконец, бывший партнёр защитника по «Металлургу» и сборной России Данис Зарипов, который сам повесил коньки на гвоздь только в 42 года, оценил друга как надёжного одноклубника, неуступчивого на площадке, но при этом с уважением относящегося к оппонентам.

«Это очень значимое число, которого достигает не каждый. Очень рад за Женю, он большой молодец, это гордость нашего хоккея. На протяжении многих лет он сохранял здоровье, проводил длинные серии игр и первым добрался до отметки 1000 матчей. Это вызывает уважение, он большой профессионал», — подытожил Зарипов.

Достижение Бирюкова, если вдаваться в детали, действительно поражает, ведь начал карьеру он ещё 19 лет назад в составе родного «Металлурга» и успел провести три сезона в Суперлиге. А в сентябре 2008-го он дебютировал в только созданной КХЛ в матче со СКА в 22 года. С тех пор ветеран продолжает выходить на лёд и всего за 15 лет и 140 дней достиг знаковой вехи. При этом в его активе значится серия протяжённостью более двух лет (с ноября 2016-го по январь 2019-го), когда он не пропустил ни одного матча.

Его ближайшими преследователями по количеству встреч в лиге являются Вадим Шипачёв (968) и Илья Каблуков (946). А в чемпионатах России Евгений провёл 1149 игр и вполне способен потеснить со второго места в этом списке Виталия Атюшова (1201).

Львиную долю поединков он сыграл за «Магнитку» (779), а вот чаще всего противостоял как раз «Салавату» (58). А больше всего он выходил на площадку с Денисом Платоновым (588), Сергеем Мозякиным (537) и Виктором Антипиным (496). Также старожил успел поработать под руководством 12 наставников, а чаще играл у Ильи Воробьёва (193).

Как уже говорилось, несмотря на огромное уважение в Уфе, имя спортсмена ассоциируется прежде всего с «Металлургом». Уроженец Челябинской области с детства занимался в школе магнитогорцев, а в сентябре 2005-го дебютировал в главной команде в возрасте 19 лет. И вплоть до 2020-го он защищал цвета дружины.

«На самом деле не акцентирую на этом внимание. Но очень здорово играть в родной команде, в родном городе, в котором ты вырос и который дал тебе путёвку в большой хоккей. Наверное, это своеобразная мечта каждого. Для нынешнего времени редкость», — рассказывал атлет в одном из интервью.

Уже в 2007-м он вместе с партнёрами впервые выиграл чемпионат России. А в 2014-м и 2016-м был важной частью коллектива, взявшего два Кубка Гагарина. Причём в 2014-м не славящийся высокой результативностью спортсмен даже забросил шайбу в решающем, седьмом противостоянии со «Львом» в финале.

Тем неожиданнее оказалась новость о расторжении с ним контракта в мае 2020-го. Причина самая банальная: в руководстве больше не видели Бирюкова в роли действующего хоккеиста и предлагали ему занять тренерскую должность. Сам же Евгений хотел продолжать выходить на лёд. В результате он подписал соглашение с «Салаватом».

Ярко проявил себя хоккеист и на международном уровне. В 2004 году он в составе юниорской сборной России выиграл чемпионат мира, а спустя два года взял серебро с молодёжкой. Работоспособный надёжный защитник оказался востребован и в главной национальной команде. В 2012-м он завоевал золото на ЧМ в Финляндии и Швеции, набрав на турнире четыре очка и огорчив Италию, а в 2015-м вместе с партнёрами довольствовался вторым местом.