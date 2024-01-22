Ларионов сообщил о скором возвращении на лёд форварда «Торпедо» Атанасова

Главный тренер нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что динамика восстановления после травмы нападающего Василия Атанасова удовлетворительная.

«Надеюсь, что за следующие две-три недели он окрепнет в плане плечевого пояса, потому что сейчас какие-то вещи он может делать на ноги, но не такие активные, по понятным причинам. Поэтому мы рассчитываем увидеть его скорее раньше, чем позже», — цитирует Ларионова ТАСС.

По его словам, 21-летний форвард в тренажёрном зале «трудолюбиво выполняет те процедуры, что ему прописаны».

«Жизнь хоккеиста высокого уровня не заканчивается травмой, поэтому работа идёт каждодневная: и терапия, и работа в зале, и функциональная подготовка», — добавил Ларионов.

Атанасов получил травму ноги 4 января в матче с «Куньлунем» (3:2). Хоккеист занимает второе место среди бомбардиров «Торпедо». На его счету 39 очков (19 голов + 20 результативных передач).

Ранее Атанасов сообщил о контактах с представителями клубов НХЛ.





