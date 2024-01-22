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Ларионов сообщил о скором возвращении на лёд форварда «Торпедо» Атанасова

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Главный тренер нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что динамика восстановления после травмы нападающего Василия Атанасова удовлетворительная.

«Надеюсь, что за следующие две-три недели он окрепнет в плане плечевого пояса, потому что сейчас какие-то вещи он может делать на ноги, но не такие активные, по понятным причинам. Поэтому мы рассчитываем увидеть его скорее раньше, чем позже», — цитирует Ларионова ТАСС.

По его словам, 21-летний форвард в тренажёрном зале «трудолюбиво выполняет те процедуры, что ему прописаны».

«Жизнь хоккеиста высокого уровня не заканчивается травмой, поэтому работа идёт каждодневная: и терапия, и работа в зале, и функциональная подготовка», — добавил Ларионов.

Атанасов получил травму ноги 4 января в матче с «Куньлунем» (3:2). Хоккеист занимает второе место среди бомбардиров «Торпедо». На его счету 39 очков (19 голов + 20 результативных передач).

Ранее Атанасов сообщил о контактах с представителями клубов НХЛ.



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