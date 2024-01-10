Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов сообщил о контактах с представителями клубов НХЛ.

«На протяжении трёх лет проводил беседы с представителями нескольких коллективов, но они выбрали других перспективных ребят. Ничего против этого не имею. Сейчас тоже контактирую с некоторыми командами НХЛ, только уже не по драфту. Конечно, конкретные названия раскрыть не могу. Речь о различных вариантах сотрудничества, например работе в тренировочном лагере. Пока у меня действующий контракт с «Торпедо», и я сконцентрирован на выступлении за нижегородцев. Ещё не заглядываю так далеко в будущее», — заявил Атанасов RT.

Полностью интервью Атанасова читайте на сайте RT.

Ранее Атанасов заявил, что команде по силам завоевать Кубок Гагарина в текущем сезоне КХЛ.