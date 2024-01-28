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Ковальчук — о встрече с фанатами «Спартака»: получилась очень душевная беседа

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Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук рассказал, что провёл очень плодотворную встречу с ведущими болельщиками столичной команды.

«Получилась очень душевная и тёплая беседа. Пришли пять-шесть ребят, лидеры нашего фанатского движения. Мы пообщались очень тепло, откровенно, искренне. Огромное им спасибо за эту встречу. Я думаю, что теперь мы вместе можем идти только вперёд», — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».

По его словам, самое главное было «объясниться друг перед другом».

«Мы пообщались, поставили все точки над «i». Были какие-то вопросы по команде, по прошлому и будущему. Всё у нас хорошо», — заключил Ковальчук.

Ковальчук подписал контракт в начале декабря со «Спартаком» до конца сезона-2023/24. 40-летний форвард в 12 матчах забросил четыре шайбы и сделал одну результативную передачу.

«Спартак» по буллитам победил московское «Динамо» (4:3) в КХЛ. Красно-белые набрали 74 очка и занимают четвёртое место в таблице Запада. Бело-голубые (77) располагаются на второй позиции.

Ранее Николай Голдобин заявил, что без поддержки болельщиков было бы сложно показывать результативную игру.







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