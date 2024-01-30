Ротенберг заявил, что СКА обыграл «Локомотив» благодаря инструкциям Путина

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».

«Вы видели настроение. Мы очень рады, что всё прошло позитивно. Мы всё обсудили, все детали. Владимир Владимирович понимает, как тяжело даются победы и в дзюдо, и в хоккее, так как лично занимался спортом», — заявил Ротенберг на пресс-конференции.

Также тренер рассказал об инструкциях президента.

«Владимир Владимирович сам играет в хоккей. Поэтому мы всё обсудили детально. Да, он дал инструкции, это сработало сегодня. Поэтому выполнили установку», — сказал он.

Встреча проходила в Ледовом дворце и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Перед игрой Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили новую арену СКА в сопровождении Ротенберга, гендиректора клуба Дмитрия Константинова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Локомотив» в матче КХЛ.