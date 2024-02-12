Медведев: матч КХЛ СКА — «Сочи» побил мировой рекорд по посещаемости
«Общее количество посетителей хоккейной встречи СКА — «Сочи» составляет 23 745 человек. Что является абсолютным мировым рекордом, адрес которого Россия, Санкт-Петербург, проспект Гагарина, дом №8, «СКА Арена», — цитирует Медведева «Матч ТВ».
По словам председателя правления ФК «Зенит», учёт аккредитованных лиц при подсчёте посещаемости соответствует общемировой практике и применяется, в частности, в футбольной РПЛ и РФС в Кубке России.
СКА нанёс разгромное поражение «Сочи» со счётом 8:1.
Ранее бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин высказал своё мнение о новой «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.