Медведев: матч КХЛ СКА — «Сочи» побил мировой рекорд по посещаемости

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сочи» на «СКА Арене» был установлен мировой рекорд по посещаемости.

«Общее количество посетителей хоккейной встречи СКА — «Сочи» составляет 23 745 человек. Что является абсолютным мировым рекордом, адрес которого Россия, Санкт-Петербург, проспект Гагарина, дом №8, «СКА Арена», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

По словам председателя правления ФК «Зенит», учёт аккредитованных лиц при подсчёте посещаемости соответствует общемировой практике и применяется, в частности, в футбольной РПЛ и РФС в Кубке России.

СКА нанёс разгромное поражение «Сочи» со счётом 8:1.

Ранее бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин высказал своё мнение о новой «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.











