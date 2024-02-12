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Рыбин — о «СКА Арене»: на такие дворцы приятно смотреть

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Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин высказал своё мнение о новой «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.
Рыбин — о «СКА Арене»: на такие дворцы приятно смотреть
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«С одной стороны, такие арены — достаточно дорогое удовольствие, чтобы открывать их по всей стране. Но, естественно, на них будет совершенно другая картинка с матчей. На подобные дворцы, как в Санкт-Петербурге и Омске, приятно смотреть. Там всё очень грамотно просчитано вплоть до раздевалок, тренажёрных залов и комнат медперсонала. Всё сделано на высшем уровне и очень круто.

Повлияет ли новая арена на постоянную посещаемость игр СКА? Чтобы избежать этого, нужна определённая система. Представьте себе обычную семью из трёх человек. Они ведь захотят что-то поесть и попить. Посещение матча не должно стать для них супердорогим удовольствием, чтобы не потерять постоянных зрителей в их лице. Билеты следует продавать дешевле, возможно, установить систему скидок для детей. Но конкретно в СКА способны всё продумать. Там очень хорошо развит клубный менеджмент, и болельщики непременно будут приходить на их матчи», — заявил Рыбин RT.

Экс-хоккеист также призвал не оставлять без внимания существующие проблемы в детско-юношеском хоккее.

«Не стоит забывать и про детей, нужно строить и для них, инспектировать уже имеющиеся объекты. Ведь, честно говоря, не все они находятся в удовлетворительном состоянии. Некоторые талантливые ребята из-за этого и уезжают, стремясь к хорошим условиям. Хоккейная амуниция также сейчас не из дешёвых, и не все могут себе её позволить», — добавил он.

Ранее сообщалось, что первый матч на «СКА Арене» установил рекорд посещаемости для хоккейных стадионов.

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