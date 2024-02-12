«Сибирь» рассталась с Гордеевым, из-за которого получила технические поражения
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Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
Соглашение с 25-летним защитником было разорвано по инициативе самого игрока.
Напомним, что «Сибири» засчитали четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров в первых четырёх матчах. Всё из-за Гордеева, который был четвёртым легионером. По ходу сезона ФХР присвоила игроку российское спортивное гражданство.
Ранее сообщалось, что первый матч на «СКА Арене» установил рекорд посещаемости для хоккейных стадионов.