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Московское «Динамо» одолело «Адмирал» и выиграло восьмой матч подряд в КХЛ

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Московское «Динамо» на своём льду обыграло владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» одолело «Адмирал» и выиграло восьмой матч подряд в КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе столичного клуба отличились Бреннан Менелл (седьмая минута), Егор Мартынов (36-я), Дмитрий Рашевский (58-я) и Джордан Уил (62-я). У владивостокской команды шайбы забросили Никита Макеев (19-я), Джованни Фьоре (21-я) и Александр Горшков (60-я). 

«Динамо» возглавило таблицу Западной конференции (96 очков), «Адмирал» остался на 11-й строчке на Востоке (54 очка).

Ранее нападающий «Динамо» Никита Гусев побил бомбардирский рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам за один регулярный чемпионат КХЛ.

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