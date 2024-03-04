Пашков призвал серьёзно отнестись к вопросу драк в матчах КХЛ
«Башкиро-уральское противостояние между «Салаватом» и «Трактором» всегда носит принципиальный характер. Но случившееся во второй игре плей-офф вышло за рамки приличия», — приводит слова Пашкова «Чемпионат».
Экс-хоккеист и тренер призвал серьёзно отнестись к вопросу драк в матчах КХЛ.
«Надо различать простые потасовки и откровенное членовредительство, когда Григорию Панину просто ударили в лицо. Штрафы должны быть разными, пора как следует регулировать этот вопрос, нельзя отпускать вожжи», — сказал он.
После первых двух игр счёт в серии ничейный — 1:1. Третья встреча состоится 4 марта в Челябинске.
Ранее защитник и капитан нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков высказался о противостоянии с санкт-петербургским СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.