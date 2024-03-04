RT в Telegram
Подпишись

Пашков призвал серьёзно отнестись к вопросу драк в матчах КХЛ

Короткая ссылка
Советский хоккеист и тренер Александр Пашков прокомментировал массовые драки во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором».

«Башкиро-уральское противостояние между «Салаватом» и «Трактором» всегда носит принципиальный характер. Но случившееся во второй игре плей-офф вышло за рамки приличия», — приводит слова Пашкова «Чемпионат».

Экс-хоккеист и тренер призвал серьёзно отнестись к вопросу драк в матчах КХЛ.

«Надо различать простые потасовки и откровенное членовредительство, когда Григорию Панину просто ударили в лицо. Штрафы должны быть разными, пора как следует регулировать этот вопрос, нельзя отпускать вожжи», — сказал он.

После первых двух игр счёт в серии ничейный — 1:1. Третья встреча состоится 4 марта в Челябинске.

Ранее защитник и капитан нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков высказался о противостоянии с санкт-петербургским СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить