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Конюшков не считает «Торпедо» аутсайдером в противостоянии со СКА

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Защитник и капитан нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков высказался о противостоянии с санкт-петербургским СКА в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Не сказал бы, что «Торпедо» — тотальный аутсайдер. Главное, что мы сплочены. У нас много молодых игроков, для которых это первый сезон в КХЛ и первый плей-офф. С коллективом проблем нет, все пластаются, бросаются под шайбы, играют друг за друга», — приводит слова Конюшкова «Чемпионат».

После первых двух матчей счёт в серии ничейный — 1:1. Следующая встреча пройдёт на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Игра состоится 5 марта и начнётся в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что СКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу в овертайме в матче плей-офф КХЛ с «Торпедо».

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