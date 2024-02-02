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Легионер «Сибири» Гордеев появился на матче КХЛ в футболке «Я русский»

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Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев присутствует на матче КХЛ с «Амуром».
Легионер «Сибири» Гордеев появился на матче КХЛ в футболке «Я русский»
  • Gettyimages.ru

Гордеев, у которого имеется американское спортивное гражданство присутствует на матче. Хоккеист надел майку с надписью «Я русский».

На данный момент счёт в матче — 2:1 в пользу хабаровского клуба.

17 января КХЛ лишила «Сибирь» четырёх очков за нарушение лимита на легионеров.

Новосибирский клуб выпускал на лёд Гордеева, который имеет американское спортивное гражданство и не имеет права выступать за сборную России.

Ранее генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов сообщил, что пригласил фигуристку Камилу Валиеву на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА.

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