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Харламов: хоккеисты «Торпедо» поддержали Валиеву на матче с ЦСКА

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Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов сообщил, что пригласил фигуристку Камилу Валиеву на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА.
Харламов: хоккеисты «Торпедо» поддержали Валиеву на матче с ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Мы пригласили Камилу на матч с ЦСКА, поддержали её. После игры она пообщалась с Игорем Ларионовым. За нас все болеют», — цитирует Харламова «Матч ТВ».

17-летняя фигуристка 31 января посетила матч ЦСКА — «Торпедо» (3:2) в Москве и сфотографировалась с главным тренером нижегородской команды Игорем Ларионовым.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 

30 января ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. Спортсмены из России получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии. Сборная Канады на олимпийском командном турнире стала четвёртой.

Позже стало известно, что ОКР обжалует решение ISU лишить российских фигуристов золота ОИ в Пекине.

Ранее сообщалось, что НОК Канады обсуждает с федерацией фигурного катания возможность обжалования решения ISU.

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