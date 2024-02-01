Харламов: хоккеисты «Торпедо» поддержали Валиеву на матче с ЦСКА
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
«Мы пригласили Камилу на матч с ЦСКА, поддержали её. После игры она пообщалась с Игорем Ларионовым. За нас все болеют», — цитирует Харламова «Матч ТВ».
17-летняя фигуристка 31 января посетила матч ЦСКА — «Торпедо» (3:2) в Москве и сфотографировалась с главным тренером нижегородской команды Игорем Ларионовым.
29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
30 января ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. Спортсмены из России получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии. Сборная Канады на олимпийском командном турнире стала четвёртой.
Позже стало известно, что ОКР обжалует решение ISU лишить российских фигуристов золота ОИ в Пекине.
Ранее сообщалось, что НОК Канады обсуждает с федерацией фигурного катания возможность обжалования решения ISU.