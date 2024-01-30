НОК Канады обсуждает с федерацией фигурного катания возможность обжалования решения ISU
- РИА Новости
«Олимпийский комитет Канады очень сильно разочарован тем, что ISU не присудил бронзовые медали командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине канадским фигуристам после дисквалификации Камилы Валиевой. Мы обсуждаем со Skate Canada возможности для подачи апелляции», — говорится в заявлении.
29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
30 января ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония. Сборная Канады на олимпийском командном турнире стала четвёртой.
Позже стало известно, что ОКР обжалует решение ISU лишить российских фигуристов золота ОИ в Пекине.
Ранее в США после дисквалификации Валиевой заявили, что победил чистый спорт.