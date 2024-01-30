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НОК Канады обсуждает с федерацией фигурного катания возможность обжалования решения ISU

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В пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК) Канады сообщили, что организация обсуждает с Федерацией фигурного катания Канады (Skate Canada) возможности апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении олимпийских медалей на Олимпиаде в Пекине.
НОК Канады обсуждает с федерацией фигурного катания возможность обжалования решения ISU
  • РИА Новости

«Олимпийский комитет Канады очень сильно разочарован тем, что ISU не присудил бронзовые медали командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине канадским фигуристам после дисквалификации Камилы Валиевой. Мы обсуждаем со Skate Canada возможности для подачи апелляции», — говорится в заявлении.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 

30 января ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония. Сборная Канады на олимпийском командном турнире стала четвёртой.

Позже стало известно, что ОКР обжалует решение ISU лишить российских фигуристов золота ОИ в Пекине.

Ранее в США после дисквалификации Валиевой заявили, что победил чистый спорт.

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