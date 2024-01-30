В США после дисквалификации Валиевой заявили, что победил чистый спорт
«Благодаря решению CAS чистый спорт победил. Девять наших олимпийских призёров должны быть отмечены за честность», — цитирует Марека U.S. Figure Skating в соцсетях.
29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.
25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.
Ранее в ISU сообщили, что опубликуют заявление о решении CAS по Валиевой 30 января.