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В ISU сообщили, что опубликуют заявление о решении CAS по Валиевой 30 января

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В Международном союзе конькобежцев (ISU) приняли решение опубликовать заявление о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой 30 января.
В ISU сообщили, что опубликуют заявление о решении CAS по Валиевой 30 января
  • AFP
  • © Anne-Christine POUJOULAT

«ISU приветствует решение CAS и твёрдо придерживается своей позиции, согласно которой защита чистых спортсменов и борьба с допингом являются наивысшим приоритетом, и будет продолжать прилагать усилия для поддержания честной конкуренции и благополучия спортсменов. ISU опубликует полное заявление о последствиях решения CAS 30 января 2024 года», — говорится в заявлении.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что CAS устроил показательную порку России из-за дела Валиевой.

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