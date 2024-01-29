Журова считает, что CAS устроил показательную порку России из-за дела Валиевой

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«За такие мини-дозы никогда не давали четыре года и никому — от слова совсем. Да, какое-то отстранение на определённое количество месяцев, может быть, на год. Но такого наказания никогда не выносили даже за психотропные или анаболики, сроки были меньше, особенно когда это впервые. Это абсолютно политически ангажированная история с лишением медали целой страны. Речь даже не столько о Камиле, сколько о том, что она была добыта командно.

Можно ли называть решение CAS по делу Валиевой показательной поркой России в глазах мирового сообщества? Вы не ошибаетесь. Скажу больше: они специально тянули это так долго. Решение могло быть принято и значительно раньше, если они уже были уверены в нём. Почему такое строгое наказание? Если сейчас мы поднимем все подобные дела, то количество оправдательных приговоров будет положительным в пользу спортсменов», — заявила Журова RT.

Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что Валиева получила жёсткое наказание от CAS.