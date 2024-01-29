RT в Telegram
Подпишись

Анцелиович считает, что Валиева получила жёсткое наказание от CAS

Короткая ссылка
Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Анцелиович считает, что Валиева получила жёсткое наказание от CAS
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«Мне тяжело комментировать то решение, которое я не видела, не зная, на каком основании оно было вынесено. Но мы можем сказать однозначно, что CAS счёл нарушение преднамеренным. Спортсменке, по-видимому, не удалось указать источник либо доказать, что это было употребление не с целью улучшения спортивных результатов. Была применена максимально стандартная санкция, несмотря на то что Валиева является защищённым лицом», — заявила Анцелиович RT.

По мнению юриста, наказание Камилы Валиевой в виде четырёхлетней дисквалификации стало для неё полной неожиданностью.

«Конечно, это очень жёсткое наказание для неё, и такое в отношении защищённого лица выносится достаточно редко. Потому что сами правила предусматривают, что защищённое лицо может не указывать источник попадания запрещённой субстанции. Четыре года стали для меня неожиданным решением, которого я никак не ожидала. Можно ли назвать это решение резонансным? Пожалуй, с имиджевой стороны. С юридической? Не могу ответить на этот вопрос, поскольку не вижу основания и какие были факторы», — добавила она.

Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала беспределом решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить