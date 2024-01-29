Анцелиович считает, что Валиева получила жёсткое наказание от CAS

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Мне тяжело комментировать то решение, которое я не видела, не зная, на каком основании оно было вынесено. Но мы можем сказать однозначно, что CAS счёл нарушение преднамеренным. Спортсменке, по-видимому, не удалось указать источник либо доказать, что это было употребление не с целью улучшения спортивных результатов. Была применена максимально стандартная санкция, несмотря на то что Валиева является защищённым лицом», — заявила Анцелиович RT.

По мнению юриста, наказание Камилы Валиевой в виде четырёхлетней дисквалификации стало для неё полной неожиданностью.

«Конечно, это очень жёсткое наказание для неё, и такое в отношении защищённого лица выносится достаточно редко. Потому что сами правила предусматривают, что защищённое лицо может не указывать источник попадания запрещённой субстанции. Четыре года стали для меня неожиданным решением, которого я никак не ожидала. Можно ли назвать это решение резонансным? Пожалуй, с имиджевой стороны. С юридической? Не могу ответить на этот вопрос, поскольку не вижу основания и какие были факторы», — добавила она.

Срок дисквалификации 17-летней фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала беспределом решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года.