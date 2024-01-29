Тарасова назвала беспределом решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Я просто нахожусь в шоке, я не ожидала такого решения. Это полный беспредел. Я желаю, чтобы их детям попались такие же люди, как и они», — заявила Тарасова RT.

Согласно решению суда, срок дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года.

17-летняя россиянка будет лишена золота Олимпийских игр — 2022 в Пекине за победу в командном турнире.

Ранее в CAS сообщили, что Валиева не смогла доказать отсутствие намерения принимать допинг.