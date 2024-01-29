Тарасова назвала беспределом решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года
- globallookpress.com
- © Pavel Kashaev
«Я просто нахожусь в шоке, я не ожидала такого решения. Это полный беспредел. Я желаю, чтобы их детям попались такие же люди, как и они», — заявила Тарасова RT.
Согласно решению суда, срок дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года.
17-летняя россиянка будет лишена золота Олимпийских игр — 2022 в Пекине за победу в командном турнире.
Ранее в CAS сообщили, что Валиева не смогла доказать отсутствие намерения принимать допинг.