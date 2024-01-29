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CAS: Валиева не смогла доказать отсутствие намерения принимать допинг

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Российская фигуристка Камила Валиева не смогла доказать отсутствие намерения принимать допинг.
CAS: Валиева не смогла доказать отсутствие намерения принимать допинг
  • AFP
  • © Manan VATSYAYANA

«Комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно», — говорится в заявлении на сайте CAS.

Ранее сообщалось, что CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Срок дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года. 17-летняя россиянка будет лишена золота зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине за победу в командном турнире.

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