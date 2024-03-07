Время чудес в Кубке Гагарина: «Динамо» потерпело поражение в Минске, а «Металлург» пропустил пять шайб в Хабаровске

Дубли Ника Меркли и Никиты Попугаева помогли минскому «Динамо» и «Ладе» размочить счёт в сериях с фаворитами. «Амур» и «Трактор» восстановили паритет в противостояниях с «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» благодаря 38 сейвам Игоря Бобкова и 37 — Закари Фукале. «Спартак» и СКА одержали вторые победы в Череповце и Нижнем Новгороде и остановились в шаге от выхода во второй круг. «Ак Барс» всухую разгромил «Автомобилиста» и отсрочил вылет из плей-офф, а ЦСКА в третий раз уступил с минимальной разницей и остановился в шаге от того, чтобы сложить чемпионские полномочия.

Поражения «Динамо» и «Спартака»

Последние игровые дни получились неудачными сразу для двух столичных грандов. «Динамо» и ЦСКА потерпели поражение от минского «Динамо» и «Локомотива» соответственно. Особенно неожиданной вышла осечка действующих обладателей Кубка Континента в Минске, ведь дома они одержали две победы, хотя и приложили немало усилий.

Однако на этот раз они уступили абсолютно по делу. Уже на второй минуте на скамейку штрафников отправился Дмитрий Рашевский. Хозяева не смогли реализовать большинство, зато отличились в равных составах. Роман Горбунов буквально прошил Максима Моторыгина. Открыв счёт, коллектив Дмитрия Квартальнова и в дальнейшем смотрелся интереснее и активнее. А преимущество гостей по броскам не должно обманывать.

А когда Ник Меркли на экваторе противостояния удвоил преимущество белорусской команды, за соперников стало тревожно. Но интригу тут же возродил вернувшийся в строй Седрик Пакетт. У бело-голубых оставалось достаточно времени на спасение, но в заключительном отрезке они хватали удаление за удалением и в итоге провели в меньшинстве десять минут. Окончательно всё стало понятно, когда подключившийся к атаке Коди Кёрран совершил красивый сольный проход, обыграв по пути пару защитников, и отдал передачу на пустой створ оформившему дубль Меркли.

Армейцы же вовсе оказались на грани вылета. Их болельщики верили, что крайне неудачно проведшие регулярку любимцы придут в себя в плей-офф, но этого не произошло. Они потерпели второе подряд домашнее поражение от «Локомотива» и уступают в серии — 1:3. Ярославцы способны завершить противостояние уже 8 марта.

Причём для москвичей всё начиналось неплохо: они владели преимуществом и открыли счёт незадолго до перерыва. Красно-синие провели образцовую контратаку, которую завершил мощным щелчком Владислав Каменев.

Но ЦСКА вновь, как и в трёх предыдущих встречах, провалил второй период, только на этот раз пропустил быстро. Максим Шалунов восстановил равновесие уже на 36-й секунде. А вскоре отличился настоящий злой гений команды Сергея Фёдорова. Денис Алексеев отправил шайбу почти по центру ворот, но Иван Федотов оказался закрыт собственным защитником и не выручил. Поразительно, что именно этот нападающий отметился решающими шайбами во всех последних победных матчах с ЦСКА.

В заключительном отрезке хозяева прижали оппонентов к воротам и нанесли 15 бросков, в то время как гости — всего два. Более того, они шесть минут провели в большинстве, но так и не сумели огорчить Даниила Исаева, совершившего 33 сейва.

Яркие концовки в Череповце и Челябинске

А вот другая столичная дружина — «Спартак», напротив, приблизилась к выходу в четвертьфинал. В первом матче в Череповце красно-белые неожиданно добились разгрома. Во втором им пришлось серьёзно потрудиться, и поставить точку удалось только в овертайме.

Сама игра проходила словно на качелях. Красно-белые четырежды выходили вперёд в основное время, но подопечные Андрея Козырева всякий раз находили в себе силы восстановить равновесие. Во многом это было связано с потрясающими действиями лидеров — Данила Аймурзина и Кирилла Пилипенко. Именно они сделали всё возможное, чтобы скромный коллектив задержался в Кубке Гагарина. Так, в отчётном поединке Аймурзин оформил дубль. Пилипенко дважды ассистировал ему, а на 50-й минуте отличился самостоятельно. Неудивительно, что оба, набрав по семь очков, лидируют в гонке бомбардиров вместе с Александром Хмелевски и Джошем Ливо из «Салавата Юлаева». Кирилл вдобавок отметился голами во всех матчах серии.

У москвичей же на первый план опять вышли хоккеисты из ведущего звена, промолчавшие в предыдущем поединке. В третьем периоде Николай Голдобин и Павел Порядин разыгрывали красивые комбинации на чужой половине и выводили на бросок Ивана Морозова.

Однако оппоненты невероятным образом опять успели спастись, причём сделали это за 15 секунд до сирены. Подвёл гостей Максим Цыплаков, допустивший подножку в концовке. Хозяева вдобавок сняли вратаря и добились своего: Егор Степанов переправил снаряд в дальний угол. Более того, на старте овертайма команда Алексея Жамнова снова осталась в меньшинстве, но выстояла. А на 68-й минуте подключившийся Михал Чайковски не оставил шансов Александру Самойлову могучим щелчком.

Противостояние «Трактора» и «Салавата Юлаева» тоже едва не завершилось овертаймом, но уфимцы проявили характер и восстановили равенство в серии — 2:2. При этом им дважды пришлось отыгрываться. На гол Михаила Котляревского ответил Иван Дроздов. В середине матча Антон Бурдасов вновь вывел челябинцев вперёд.

Однако хозяев сгубила недисциплинированность. Значительный отрезок заключительного периода они провели в меньшинстве, так как Альберт Яруллин и Виталий Кравцов были удалены на пять минут. В большинстве проявили себя лидеры команды гостей. Хмелевски отдал две голевые передачи, а Ливо сравнял счёт. Решающим же броском за 131 секунду до сирены отметился уже упомянутый Дроздов.

Данная встреча, как и предыдущие, не обошлась без драк, несмотря на отсутствие дисквалифицированного Чарльза Робинсона. Сначала сошлись Григорий Панин и Сергей Телегин, а затем Илья Карпухин и Николя Мелош. В обоих случаях победа осталась за гостями.

Сенсация от «Амура» и разгром от «Ак Барса»

Но главной сенсацией первого раунда, безусловно являются результаты «Амура». Изначально хабаровчане, лишь в последний момент пробившиеся в плей-офф, считались явными андердогами дуэли с «Металлургом». Даже одна победа казалась для них неплохим достижением. Но позади остались четыре матча, а счёт равный. Что самое важное, подопечные Андрея Мартемьянова дали бой абсолютно во всех.

Вот и после обидного поражения двумя днями ранее они собрались и буквально не оставили шансов маститому оппоненту. Причём хозяева при поддержке заполненной до отказа «Платинум-Арены» смяли гостей уже в дебюте. На десятой минуте Егор Коршков отправил шайбу в сетку с пятака, а на 14-й Александр Хохлачёв обокрал защитника за воротами и вывел на удар Яна Дрозга.

Во втором периоде магнитогорцы проснулись и дважды сокращали отставание до минимума. Но «тигры» не сбавляли обороты, а тут же забивали в ответ. Во многом решил судьбу поединка гол Виктора Балдаева за секунду до перерыва. Коллектив Андрея Разина допустил очередной провал в обороне и позволил сопернику организовать стремительную контратаку. А Балдаев, воспользовавшись ассистом Хохлачёва, не оставил шансов Илье Набокову.

В заключительном отрезке гости устроили штурм чужих ворот, но больше не сумели огорчить совершившего 38 сейвов Игоря Бобкова. В концовке «Магнитка» даже сняла вратаря, но лишь пропустила пятую в пустые от набравшего три очка Евгения Кулика.

Удивил болельщиков со знаком плюс и «Автомобилист», выигравший три первых матча у «Ак Барса» и остановившийся в шаге от выхода в следующий раунд. Однако, оказавшись практически в безнадёжной ситуации, казанцы разгромили соперника на выезде и возродили некое подобие интриги.

Екатеринбуржцы же будто не выходили на лёд. Уже в дебюте голами отметились защитники Семён Кошелев и Дмитрий Юдин. Причём с броском последнего Евгений Аликин вроде бы справился, однако шайба предательски заскользила в сетку. Сам вратарь тут же был заменён. Отрадно, что результативную передачу отдал Александр Радулов, вернувшийся после дисквалификации.

В середине противостояния Никита Дыняк совершил стремительный проход по правому борту и отправил снаряд в дальний. А в концовке дубль оформил Евгений Свечников, впервые вышедший на площадку в нынешнем плей-офф. Также в составе действующих финалистов Кубка Гагарина необходимо выделить Митчелла Миллера, трижды ассистировавшего партнёрам. Три очка в итоге набрал и Юдин, а Радулов выбил два. Александр попутно достиг отметки в 700 баллов в КХЛ. Опережают его лишь Сергей Мозякин (928) и Вадим Шипачёв (920).

Три гола СКА за 141 секунду и первая победа «Лады» в плей-офф за 15 лет

А вот для команд, занявших вторые места в своих конференциях по итогам регулярки, игровой день сложился по-разному. СКА на выезде не оставил шансов «Торпедо». Нижегородцы рассматривались в данной паре как андердоги, однако их успех в стартовой встрече подарил болельщикам надежду. Более того, в следующей команда Игоря Ларионова обидно уступила в овертайме, позволив сопернику совершить камбэк.

Казалось, в «Нагорном» борьба тоже будет идти до последних мгновений. Но в обоих случаях фаворит оказался на голову сильнее. 7 марта хозяева вовсе провалили дебют, пропустив трижды за 141 секунду. Сначала Алекс Гальченюк грамотно подставил клюшку под наброс Захара Бардакова. Затем Арсений Грицюк замкнул пас Марата Хайруллина на дальней штанге. А всего через 17 секунд Бардаков отличился самостоятельно, отправив шайбу в дальнюю девятку.

После этого Ларионов поменял Адама Гуску на Ивана Кульбакова и взял тайм-аут. Это помогло его хоккеистам прийти в себя и даже сократить отставание. Арсений Варлаков оказался первым на добивании после сейва Никиты Серебрякова.

Однако на ходе игры произошедшее не сказалось. Во втором отрезке петербуржцы продолжали давить и овладели инициативой. Один Александр Никишин упустил несколько моментов, в которых мог бы отличиться. И только в заключительном хозяева активизировались и вынудили Серебрякова несколько раз проявить свой класс. Точку же на 58-й минуте броском в пустые ворота поставил Хайруллин.

«Авангард», напротив, упустил возможность первым пробиться в четвертьфинал. «Лада» горела желанием одержать хотя бы одну победу в домашних стенах и выполнила задачу. Причём данный исход можно назвать абсолютно справедливым, ведь тольяттинцы превзошли омичей как по количеству выигранных вбрасываний, так и по числу бросков и меньше нарушали правила.

Лучшим же в их составе стал Никита Попугаев. В стартовом периоде нападающий подкараулил отскок от борта в чужой зоне, красиво обыграл Павла Хомченко и открыл счёт. После перерыва гости отыгрались усилиями Рида Буше, но вскоре снова пропустили, когда Скотт Космачук нанёс могучий удар едва ли не от синей линии.

Окончательно интрига умерла, когда Попугаев совершил отбор, убежал на рандеву с вратарём и опять перехитрил его. Михаил Кравец был вынужден пойти ва-банк и снять вратаря, но получил лишь четвёртую шайбу в пустые ворота. Таким образом, «Лада» выиграла в плей-офф КХЛ — впервые за 15 лет. В 2009-м она дважды оказалась сильнее ЦСКА в первом раунде, но вылетела.