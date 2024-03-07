«Амур» победил «Металлург» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

«Амур» обыграл «Металлург» в четвёртом матче первого раунда Кубка Гагарина — 2024.

Встреча в Хабаровске на стадионе «Платинум Арена» завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Егор Коршков (9-я минута), Ян Дрозг (13-я), Вячеслав Грецкий (28-я), Виктор Балдаев (39-я), Евгений Кулик (58-я). У «Металлурга» шайбы забросили Артём Минулин (23-я), Робин Пресс (34-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-2. Следующий матч пройдёт 9 марта в Магнитогорске.

Ранее «Спартак» победил «Северсталь» и повёл 3-1 в серии первого раунда плей-офф КХЛ.