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«Спартак» победил «Северсталь» и повёл 3-1 в серии первого раунда плей-офф КХЛ

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«Спартак» одержал победу над «Северсталью» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» победил «Северсталь» и повёл 3-1 в серии первого раунда плей-офф КХЛ
  • РИА Новости

Игра завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Герман Рубцов, Андрей Локтионов, Иван Морозов, забросивший дважды, и Максим Цыплаков. У «Северстали» дубль оформил Даниил Аймурзин и ещё по шайбе забросили Кирилл Пилипенко и Егор Степанов.

Счёт в серии — 3-1 в пользу «Спартака».

Следующий матч состоится 8 марта в 17:00 мск.

Ранее минское «Динамо» обыграло «Динамо» Москва и сократило отставание в серии плей-офф КХЛ.

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