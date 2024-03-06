Проблемы грандов: ЦСКА проиграл «Локомотиву» в овертайме, «Ак Барс» потерпел третье поражение подряд в Кубке Гагарина

ЦСКА отыграл отставание в две шайбы, но впервые с 2021 года уступил «Локомотиву» в овертайме матча плей-офф КХЛ. А «Ак Барс» потерпел третье поражение подряд от «Автомобилиста» и оказался на грани вылета. Дубли Александра Беляева и Александра Пашина помогли «Спартаку» разгромить «Северсталь», а два гола Дмитрия Рашевского позволили московскому «Динамо» упрочить преимущество в серии с одноклубниками из Минска. «Авангард» вновь взял верх над «Ладой» благодаря трём очкам Рида Буше, а СКА разгромил «Торпедо» и вышел вперёд в противостоянии.

Крушение «Ак Барса»

Главная сенсация первого раунда плей-офф КХЛ назревает в серии с участием действующего вице-чемпиона. Перед стартом первенства в хоккейном сообществе осторожно предполагали, что «Ак Барс» может испытать проблемы в противостоянии с «Автомобилистом», но такого вряд ли кто-то ожидал. Два домашних матча подопечные Зинэтулы Билялетдинова уступили с общим счётом 1:6 и в крайне плохом настроении отправились в Екатеринбург. А там стали свидетелями того, как форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев выдаёт одно из лучших выступлений в карьере.

До настоящего момента в его активе значилось семь голов в Кубке Гагарина, причём последний он забил двое суток назад — во второй встрече с «Ак Барсом». А на этот раз разразился сразу тремя, чего до этого не удавалось ни одному представителю «Автомобилиста» в плей-офф. Да, во всех трёх случаях Голышев отличился с близкого расстояния, но при разных обстоятельствах. Сначала помог хозяевам преуспеть при игре 5×3, затем завершил многоходовку в равных составах, а за 28 секунд до финальной сирены снял все вопросы о победителе, поразив пустой створ. Гости ответили на это точным выстрелом Ильи Сафонова с неудобной руки, огорчив противника впервые за 112 минут.

Таким образом, «Ак Барс» оказался практически в безвыходной ситуации, ведь за всю историю лиги лишь СКА удавалось отыгрываться с 0-3 в серии. В 2015 году армейцы уступали одноклубникам из ЦСКА, но чудесным образом сумели совершить камбэк. И, если верить словам Билялетдинова, он не исключает повторения подобного. Однако осуществить это будет крайне сложно, если лидеры продолжат смотреться так скверно. А в этот вечер свои имена в протокол не вписали ни Дмитрий Яшкин, ни Вадим Шипачёв, достигший отметки 1 тыс. матчей в КХЛ.

Уверенность «Металлурга» и проблемы «Салавата»

В свою очередь, второй год подряд уже на старте рискует провалиться один из самых титулованных коллективов первенства. В 2023-м «Салават Юлаев» сенсационно был бит «Адмиралом», а теперь не может справиться с «Трактором», который ещё год назад даже не попал в восьмёрку сильнейших на Востоке. Правда, подопечные Виктора Козлова могут смело сетовать на невезение, ведь в плане создания моментов они превосходят соперника.

Так, в третьей встрече уфимцы наработали на 3,48 ожидаемого гола (xG), в то время как челябинцы — лишь на 1,35. Но при этом трижды оставили не у дел Александра Самонова, в то время как за воротами Зака Фукале красный свет загорелся дважды — во многом благодаря вдохновенной игре Ивана Дроздова. Сначала он вывел на ударную позицию Александра Хмелевски, а потом блестяще открылся напротив створа и «расстрелял» вратаря.

Примечательно, что итоговый счёт был установлен уже на 31-й минуте, а «Трактор» отгрузил все три свои шайбы всего за 13,5 минуты, вырвавшись вперёд на 27-й секунде (3:2). По два (1 + 1) очка у Сергея Телегина и Семёна Дер-Аргучинцева, а автором победного броска стал многоопытный Владимир Ткачёв, убежавший на рандеву с Самоновым.

С аналогичным счётом завершилось и противостояние в Хабаровске, правда, на этот раз верх взял фаворит. «Металлург» не пошёл по пути «Салавата» и пусть не без труда, но сломил сопротивление «Амура» на выезде. Благодаря этому магнитогорцы вышли вперёд в серии и реабилитировались за осечку двухдневной давности (2-1). К середине второго периода команды отличились по два раза, а автором решающего попадания стал 19-летний Роман Канцеров, ранее не забивавший в плей-офф (3:2). В то же время самая курьёзная шайба была записана на представителя хозяев Виктора Балдаева, которому вписать своё имя в протокол помогли два рикошета — от ловушки Ильи Набокова и клюшки Робина Пресса. А самая эффектная шайба записана на нападающего «Магнитки» Дениса Зернова. Блестяще исполнить выход один на один ему не помешали ни голкипер, ни сдвинутые ворота.

Сила воли «Локомотива» и спурт СКА

При этом ещё сильнее закручивается интрига в одной из самых ожидаемых дуэлей Западной конференции, где железнодорожники демонстрируют несгибаемый характер. После поражения в стартовом матче (0:4) сломаться могли многие, но ярославцы сначала взяли реванш на своём льду, а потом и на чужом дали бой действующим обладателям Кубка Гагарина. Они не только превзошли более именитых соперников по числу попаданий в створ, но вплоть до 46-й минуты вели в счёте (2:0), дважды реализовав большинство. И это во многом заслуга двух юных спортсменов — Даниила Бута и Степана Никулина. Оба отметились двумя очками, но если первый проявил себя в роли как снайпера, так и ассистента, то второй сосредоточился на «подносе снарядов». И вывел на ударную позицию не только перспективного защитника, но и Георгия Иванова.

ЦСКА не сдался и за семь минут восстановил паритет. Оба раза застать врасплох Даниила Исаева удалось лишь после добивания. Сначала на левой штанге отскок подкараулил Павел Карнаухов, а затем на противоположной — Михаил Григоренко. Благодаря чему последний не только вошёл в десятку лучших бомбардиров турнира с четырьмя (2 + 2) баллами, но и перевёл игру в овертайм, где армейцы не уступали железнодорожникам с 2021 года (если говорить о плей-офф).

Однако спустя три года эта серия всё же прервалась. И поспособствовал этому Денис Алексеев, превращающийся в главный козырь «Локомотива». Двое суток назад именно он забил победный гол за 23 секунды до завершения второго отрезка, а теперь сотворил подобное в овертайме. И в обоих случаях нападающий великолепно сработал на пятаке, подставив клюшку под наброс от синей линии.

Судя по всему, инициативу в серии перехватил и СКА. Дружина Романа Ротенберга была жестоко бита в первом домашнем матче, но сначала восстановила паритет, а потом оказалась сильнее в гостях. Первая половина встречи осталась целиком и полностью за петербуржцами, отправившими в ворота соперника три безответные шайбы: по разу отличились Александр Никишин, Степан Фальковский и Василий Глотов.

Лишь после второго перерыва «Торпедо» пришло в себя и попыталось навязать борьбу одной из лучших команд регулярки. Сначала Василий Атанасов сократил отставание, а потом на гол Александра Кадейкина ответил Владислав Фирстов. Но в концовке всё пошло наперекосяк, вследствие чего нижегородцы даже не сумели организовать полноценный штурм. Сначала Сергей Гончарук крайне неосторожно отдал на синюю линию и поразил собственные ворота, а затем удаление на ровном месте заработал Бобби Линч. СКА выиграл со счётом 5:2 и сделал второй шаг на пути к четвертьфиналу Кубка Гагарина.

Стабильность «Авангарда» и месть «Спартака»

Вперёд в серии вырвался и «Спартак», успевший оступиться в одной из встреч на своём льду. И это пошло на пользу подопечным Алексея Жамнова, устроившим оппонентам настоящий разнос в гостях. Уже к 13-й минуте москвичи четырежды огорчили Александра Самойлова, а в начале второго периода сделали это и в пятый раз, заставив главного тренера «Северстали» Андрея Козырева бросить в бой запасного вратаря Григория Волкова. И хотя тот пропустил лишь дважды, спасти череповчан от разгрома не сумел. Как и организовавшие три взятия ворот партнёры (3:7), среди которых особой активностью отличались всё те же Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин (оба — 1 + 1).

«Спартак» в этот вечер был на голову выше как командно, так и индивидуально. И это при том, что свои лучшие качества не продемонстрировали лидеры красно-белых — Николай Голдобин и Павел Порядин, позволившие выйти на авансцену партнёрам. По дублю оформили Александр Беляев и Александр Пашин, а по два очка на свой счёт записали ещё трое. Голом и передачей отметились Андрей Локтионов и Михаил Мальцев, а Даниил Иванов дважды выступил в роли ассистента.

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Примеру коллег последовал и Дмитрий Рашевский. Форвард «Динамо» разразился дуплетом и не только принёс москвичам победу над одноклубниками из Минска (4:3), но также поднялся на первое место как в гонке снайперов, так и бомбардиров. В первой он делит лидерство с вышеупомянутым Голышевым, во второй — с Аймурзиным, Хмелевски, Широковым и Джошем Ливо. Помимо прочего, свои первые очки в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина набрал Никита Гусев (1 + 1). На это ему потребовалось всего 89 секунд и две смены в большинстве.

Но, несмотря на успехи своих звёзд, вторая встреча серии не стала лёгкой прогулкой для подопечных Алексея Кудашова. По ходу её они трижды находились в роли догоняющих, да и в створ попадали значительно реже (24:33). Однако за счёт класса всё же дожали противников и установили новый клубный рекорд, одержав 11 побед подряд в КХЛ.

Но если «Динамо» для выхода в следующую стадию необходимо выиграть ещё два раза, то «Авангарду» осталось лишь раз сокрушить «Ладу». В первом выездном матче подопечные Михаила Кравеца не испытали серьёзных проблем и трижды оставили не у дел Владислава Подъяпольского, в то время как сами пропустили всего однажды (3:1). И главным творцом этого успеха стал Рид Буше. Уже на 22-й секунде он вывел омичей вперёд, а потом поучаствовал в двух других результативных выпадах гостей (2 + 1). Причём американец вполне мог оформить и хет-трик, если бы после его прекрасного манёвра шайба не угодила в Валентина Пьянова.