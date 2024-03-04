«Динамо» Москва победило «Динамо» Минск и удвоило преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» в гостях потерпело поражение от московского «Динамо» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).