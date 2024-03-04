«Динамо» Москва победило «Динамо» Минск и удвоило преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ
Минское «Динамо» в гостях потерпело поражение от московского «Динамо» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 4:3.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2-0. Следующий матч пройдёт 6 марта в Минске.
Ранее «Спартак» разгромил «Северсталь» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»