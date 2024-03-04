Кубковый характер: СКА и «Авангард» отыгрались со счёта 0:2 и добились побед в овертаймах матчей плей-офф КХЛ

СКА и «Авангард» отыгрались со счёта 0:2 и одолели «Торпедо» и «Ладу» соответственно в овертаймах матчей плей-офф КХЛ. Василий Глотов оформил дубль и отдал голевую передачу, а 45 спасений Игоря Бобкова и сухарь Евгения Аликина помогли «Амуру» и «Автомобилисту» в гостях взять верх над «Металлургом» и «Ак Барсом» и восстановить паритет в сериях. «Локомотив» и «Северсталь» добились минимальных побед над ЦСКА и «Спартаком», заброcив решающие шайбы в конце вторых периодов, а «Салават Юлаев» и «Динамо» — уверенных (благодаря результативной игре канадцев Эрика О'Делла и Джошуа Ливо).

Победы фаворитов в овертаймах

«Торпедо» и СКА продолжают радовать болельщиков ярким равным хоккеем, хотя в преддверии серии в нижегородцев мало кто верил. Однако они неожиданно стартовали с победы и едва не взяли верх и во втором выездном матче. В первом периоде счёт так и не был открыт, зато после перерыва гости отличились дважды, воспользовавшись многочисленными удалениями в составе соперника. В эпизоде с голом Максима Летунова подопечные Игоря Ларионова не реализовали большинство, но забили, как только на льду появился пятый полевой петербуржцев. А вскоре Сергей Гончарук удвоил преимущество уже в неравных составах.

Однако Сергей Толчинский быстро сократил отставание. А в заключительном отрезке коллектив Романа Ротенберга устроил штурм чужих ворот и «автозаводцы» отбивались с трудом. До поры хранил интригу Иван Кульбаков, совершивший невероятные 64 сейва. В итоге гостей подвела необязательная подножка от Кирилла Воронина в концовке. Хозяева сняли Никиту Серебрякова, и Михаил Воробьёв восстановил статус-кво.

В овертайме преимущество уже было на стороне команды из Северной столицы. Арсений Грицюк даже сумел отправить шайбу в сетку, но рефери посчитал, что нападающий выбил её из ловушки Кульбакова. А белорус продолжал творить чудеса и сделал всё, чтобы противостояние затянулось ещё на целых полчаса. Но давление принесло свои плоды, когда Василий Глотов на 93-й минуте протащил снаряд от синей линии и бросил из-под защитника. Форварда наряду с вратарём «Торпедо» смело можно назвать главным героем встречи, ведь он набрал три (1 + 2) очка.

По аналогичному сценарию развивался поединок «Авангарда» и «Лады». В Омске тольяттинцы во втором отрезке тоже забросили две неожиданные шайбы, одну из которых — в большинстве. При этом результативными пасами отметились бывшие хоккеисты «ястребов» Максим Минеев и Дмитрий Кугрышев.

Нашлось место и героизму вратаря. Фаворит нанёс более 50 бросков, но долго не мог огорчить Владислава Подъяпольского. Однако в итоге дружина Олега Браташа сама позволила оппоненту спастись незадолго до конца основного времени, допустив потери в своей зоне. Сначала Томаш Юрчо красиво переложил шайбу под неудобную руку и обманул голкипера и защитника, а затем Дамир Шарипзянов отметился мощным щелчком от синей линии. В овертайме же коллектив Михаила Кравеца дожал уставшего андердога. Только болельщики провели на трибуне больше положенного всего семь минут. Точку поставил Иван Николишин, замкнувший прострел партнёра.

Громкие сенсации

Однако игровые дни всё равно не обошлись без сенсаций. Причём потерпела поражение команда, от которой этого ждали меньше всего, — «Металлург». Казалось, завершившие регулярку на вершине Восточной конференции магнитогорцы не оставят шансов впервые за шесть лет пробившемуся в плей-офф «Амуру». Но уже в стартовой встрече хабаровчане дали бой гранду и уступили с минимальной разницей в счёте.

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А в следующей они и вовсе добились успеха. Не смутил их даже обидный быстрый гол Игоря Гераськина. После прострела нападающего от левого борта снаряд срикошетил в сетку от конька Ивана Мищенко. Однако Александр Хохлачёв мгновенно восстановил равновесие, грамотно подставив шайбу на пятаке. А на экваторе противостояния «лис» ждал холодный душ: они умудрились пропустить дважды за 15 секунд. Отличились капитан соперника Дмитрий Шевченко и Егор Коршков.

На спасение у дружины Андрея Разина оставалось достаточно времени, но отыграть одну шайбу удалось лишь незадолго до финальной сирены. Потрясающе смотрелся Игорь Бобков, парировавший 45 выстрелов и едва не обновивший личный рекорд в КХЛ (49). Помогали вратарю и партнёры, блокировавшие ещё три десятка бросков.

«Ак Барс» же стал единственным коллективом, проигравшим два стартовых поединка. Причём он дважды уступил «Автомобилисту» на «Татнефть-Арене». Первая осечка казалась не более чем досадным недоразумением, однако спустя всего пару дней действующий финалист Кубка Гагарина и вовсе был разгромлен.

Причём невольно подвёл казанцев Александр Радулов. Опытнейший нападающий незадолго до перерыва не совладал с эмоциями и с кулаками набросился на Кирилла Воробьёва. Более того, на скамейку вслед за ним отправился и Дмитрий Юдин. Уже в начале второго отрезка Джесси Блэкер реализовал двойное большинство, а затем Сергей Широков увеличил преимущество екатеринбуржцев. В заключительном отрезке Брукс Мэйсек и Анатолий Голышев сняли все вопросы.

Особенно хочется отметить Широкова. Ветеран, которому 10 марта исполнится 38 лет, набрал три (1 + 2) очка, а всего в плей-офф выбил 4 (2 + 2) и лидирует в гонке бомбардиров наряду ещё с несколькими коллегами. Нельзя не похвалить и Евгения Аликина, на этот раз оформившего шатаут.

Побоище в Уфе

А вот московское «Динамо» допускать осечки не собирается. Оно завершило регулярку серией из девяти побед, а на старте текущего розыгрыша Кубка Гагарина дожало в родных стенах одноклубников из Минска. Однако москвичам неожиданно пришлось потрудиться.

Хотя поначалу ничто не предвещало для них беды. Уже на 88-й секунде Эрик О'Делл открыл счёт. Вскоре канадец оформил дубль, но судьи, посмотрев повтор, отменили взятие ворот, поскольку легионер отправил снаряд в сетку клюшкой, поднятой выше перекладины.

Гости, получив шанс, моментально им воспользовались. Вадим Мороз стал автором довольно курьёзного гола. После его броска от правого борта шайба попала в шлем Максиму Моторыгину и отскочила на пятак. Пока соперники пытались понять, где она находится, белорус совершил вираж за воротами и оказался точен.

Дожали бело-голубые неуступчивого оппонента только в концовке. Отрадно, что дублем отметился молодой Дмитрий Рашевский. Помимо этого, он ассистировал О'Деллу в эпизоде с первым голом. Огорчить Алексея Колосова мощным дальним щелчком удалось и Артёму Ильенко.

С аналогичным счётом завершился матч «Салавата Юлаева» и «Трактора». Уфимцы при поддержке болельщиков взяли реванш за неожиданное поражение 29 февраля. А помогла им блестящая игра лидеров-легионеров. Александр Хмелевски открыл счёт в дебюте и отдал две результативные передачи. Джош Ливо же оформил дубль и ассистировал партнёру.

Но больше запомнился эпизод с массовой дракой в заключительном отрезке. Сначала схлестнулись Альберт Яруллин и Данил Алалыкин. Затем в рукопашной сошлись Михаил Котляревский и Данила Башкиров. Но в центре внимания оказался Чарльз Робинсон, одним ударом правой нокаутировавший Григория Панина. Тут же за капитана вступился Алексей Василевский, набросившийся на обидчика и поваливший его на лёд.

В итоге американец умудрился заработать суммарно 50 штрафных минут и был удалён до конца матча. Однако СДК КХЛ не только не стал дополнительно дисквалифицировать спортсмена, но и смягчил ему наказание до обычной агрессии в драке. Так Робинсон отделался штрафом.

Реванши от «Локомотива» и «Северстали»

Реабилитировался перед поклонниками и «Локомотив», начавший серию с ЦСКА с четырёх безответных пропущенных шайб в домашних стенах. Причём второй поединок тоже стартовал для железнодорожников неудачно. На 13-й минуте столичная дружина провела стремительный контрвыпад, который броском из правого круга завершил Даррен Диц. Ярославцам вдобавок не везло. Например, в одном из эпизодов Иван Федотов далеко вылетел за пределы ворот и потерял равновесие, но Егор Аверин и Павел Красковский не попали в пустой створ.

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После перерыва преимущество подопечных Игоря Никитина стало подавляющим и они всё-таки добились своего. Александру Елесину позволили принять передачу исправившегося Красковского, прицелиться и точно щёлкнуть в угол. А за 23 секунды до сирены Денис Алексеев подставил клюшку на пятаке под наброс Степана Никулина.

В третьем периоде армейцы активизировались, но у них ничего не получалось. В результате Данила Исаев совершил всего четыре сейва. А хозяева настолько уверенно сыграли в обороне, что в последних двух отрезках позволили сопернику нанести лишь семь бросков.

«Северсталь» же отметилась всего 14 бросками, но умудрилась увезти победу из Москвы и восстановила статус-кво в серии со «Спартаком». Уже на 13-й секунде Дмитрия Николаева огорчил один из лучших снайперов регулярки, Кирилл Пилипенко. Радует, что россиянин не теряет прицел и в плей-офф, ведь отличился он в обоих матчах.

После перерыва ему ответил Николай Голдобин, не оставивший шансов Александру Самойлову могучим кистевым в ближнюю девятку. Но больше вратарь в этот вечер не пропустил. Не сумел пробить его даже вернувшийся в строй Илья Ковальчук. Судьбу же противостояния на 40-й минуте решил Кристиан Ярош.