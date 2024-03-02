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«Локомотив» сравнял счёт в серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА

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Московский ЦСКА в гостях потерпел поражение от ярославского «Локомотива» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Локомотив» сравнял счёт в серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА
  • РИА Новости

Игра на «Арене-2000» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Никитина.

В составе победителей шайбы забросили Александр Елесин (37-я минута) и Денис Алексеев (40-я). У проигравших отличился Даррен Диц (13-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-1. Следующий матч пройдёт 4 марта в Москве.

В параллельной игре казанский «Ак Барс» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» (0:4; счёт в серии 0-2), московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» (4:1, 1:0).

Ранее сообщалось, что «Северсталь» обыграла «Спартак» и сравняла счёт в серии плей-офф КХЛ.

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