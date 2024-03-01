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СКА уступил «Торпедо» на старте плей-офф КХЛ

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Петербургский СКА потерпел поражение на своём льду от нижегородского «Торпедо» в стартовом матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА уступил «Торпедо» на старте плей-офф КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Игоря Ларионова.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Гончарук (7-я, 58-я минуты), Василий Атанасов (8-я, 37-я), Владислав Фирстов (60-я).

У проигравших отличились Василий Глотов (11-я), Сергей Толчинский (39-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу нижегородской команды. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 3 марта.

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

«Авангард» — «Лада» — 5:1;

«Металлург» — «Амур» — 2:1.

Ранее сообщалось, что «Спартак» начал плей-офф КХЛ с победы над «Северсталью».

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