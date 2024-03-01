СКА уступил «Торпедо» на старте плей-офф КХЛ
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Игоря Ларионова.
В составе победителей шайбы забросили Сергей Гончарук (7-я, 58-я минуты), Василий Атанасов (8-я, 37-я), Владислав Фирстов (60-я).
У проигравших отличились Василий Глотов (11-я), Сергей Толчинский (39-я).
Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу нижегородской команды. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 3 марта.
В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
«Авангард» — «Лада» — 5:1;
«Металлург» — «Амур» — 2:1.
Ранее сообщалось, что «Спартак» начал плей-офф КХЛ с победы над «Северсталью».