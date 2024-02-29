«Спартак» начал плей-офф КХЛ с победы над «Северсталью»

Московский «Спартак» на своём льду нанёс поражение череповецкой «Северстали» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра на арене «Мегаспорт» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Алексея Жамнова.

В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (7-я минута), Егор Савиков (9-я) и Михал Чайковски (17-я). У проигравших отличились Кирилл Пилипенко (17-я) и Данил Аймурзин (49-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу красно-белых. Второй матч состоится 2 марта в Москве.

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

«Салават Юлаев» — «Трактор» — 2:3;

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 1:2;

«Локомотив» — ЦСКА — 0:4.

Ранее трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с участием «Ак Барса» и «Автомобилиста».