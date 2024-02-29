Терещенко: «Ак Барс» лучше «Автомобилиста» готов к борьбе в плей-офф КХЛ

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился ожиданиями от серии матчей первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием казанского «Ак Барса» и екатеринбургского «Автомобилиста».

«Думаю, нас ожидает действительно напряжённое соперничество в этой паре. Может ли противостояние команд свестись к седьмому матчу в серии? Это возможно, но, как мне кажется, «Ак Барс» сейчас лучше подготовлен для борьбы в плей-офф. К тому же у него нет такой зависимости от иностранных хоккеистов, как у «Автомобилиста». Как мне кажется, некоторые легионеры вообще не очень охотно играют на этой стадии», — сказал Терещенко RT.

Экс-хоккеист также ответил на вопрос, может ли вызывать беспокойство тот факт, что пропустивший несколько месяцев из-за травмы нападающий Дмитрий Яшкин так и остался лучшим снайпером «Ак Барса» в регулярном чемпионате с 18 шайбами.

«Конечно, это может беспокоить болельщиков в преддверии плей-офф, но сейчас на первые роли вышли Кошелев, Семёнов и Галиев. Они действительно очень неплохо выглядели в последних матчах. Хватит ли сил Александру Радулову для того, чтобы повести за собой команду к победе в Кубке Гагарина? Конечно, у него ещё очень много энергии, которой позавидуют даже молодые.

Является ли «Ак Барс» по-прежнему одним из главных претендентов на победу в плей-офф? Безусловно, это один из претендентов на чемпионство, в том числе учитывая подбор игроков и фигуру главного тренера», — добавил он.

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