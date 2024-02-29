Каменский пожелал Панарину установить новые рекорды в НХЛ

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине, который вышел на 13-е место по голам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян.

«Хочу поздравить Артемия с этим огромным достижением для него и желаю ему двигаться дальше в этом списке, ведь рекорды для того и существуют, чтобы их побивать. Поэтому мы будем и дальше болеть за Панарина и радоваться его голам. Естественно, меня очень радует, что новое поколение наших ребят устремляется всё дальше. Это говорит о том, что наш хоккей всё равно самый лучший, таланты в России не заканчиваются, а, наоборот, их появляется всё больше.

Молодые ребята бьют рекорды легендарных предшественников, и такое должно только приветствоваться», — сказал Каменский RT.

Экс-хоккеист также ответил на вопрос, насколько тяжело будет Панарину обойти Тарасенко, который сейчас занимает 12-е место в списке лучших снайперов среди россиян в НХЛ с 285 голами.

«Думаю, Артемий с Владимиром в дружеских отношениях и никто особенно не расстроится, если один из них обойдёт другого. Они оба добились больших результатов, и очень здорово, что между ними появится ещё и такое соревнование. Но думаю, что они не придадут этому большого значения и сосредоточатся на более глобальных вещах, как, например, победа собственной команды или успех в Кубке Стэнли», — добавил он.

Напомним, что в матче с «Коламбус Блю Джекетс» россиянин забросил 250-ю и 251-ю шайбы в карьере в лиге, что позволило ему обойти по этому показателю Алексея Жамнова (249 голов за его карьеру в НХЛ).

Ранее сообщалось, что Панарин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Коламбус».