Защитник «Спартака» Савиков пропустил матч плей-офф КХЛ с «Северсталью» из-за болезни
«Савиков у нас просто приболел. Кин сыграл неплохо, много времени пропустил. В целом по игре молодец. Ясно, что через игры он наберёт ритм», — цитирует Жамнова ТАСС.
Игра на льду арены «Мегаспорт» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Северстали». Счёт в серии до четырёх побед стал 1-1. Следующий матч пройдёт 4 марта в Череповце.
Ранее Алексей Жамнов назвал глупостью мнение о причине поражения от «Северстали» из-за Ильи Ковальчука.