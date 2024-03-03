Защитник «Спартака» Савиков пропустил матч плей-офф КХЛ с «Северсталью» из-за болезни

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о причинах отсутствия защитника Егора Савикова во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с череповецкой «Северсталью».

«Савиков у нас просто приболел. Кин сыграл неплохо, много времени пропустил. В целом по игре молодец. Ясно, что через игры он наберёт ритм», — цитирует Жамнова ТАСС.

Игра на льду арены «Мегаспорт» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Северстали». Счёт в серии до четырёх побед стал 1-1. Следующий матч пройдёт 4 марта в Череповце.

Ранее Алексей Жамнов назвал глупостью мнение о причине поражения от «Северстали» из-за Ильи Ковальчука.