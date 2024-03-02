Жамнов назвал глупостью мнение о причине поражения от «Северстали» из-за Ковальчука
- РИА Новости
«Это специалисты у нас так считают? Я просто не хочу такие глупые вещи комментировать», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».
При этом олимпийский чемпион признался, что остался доволен действиями 40-летнего форварда.
Игра на льду арены «Мегаспорт» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Северстали».
Счёт в серии до четырёх побед стал 1-1. Следующий матч пройдёт 4 марта в Череповце.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» сравнял счёт в серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА.