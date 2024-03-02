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Жамнов назвал глупостью мнение о причине поражения от «Северстали» из-за Ковальчука

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Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов призвал не связывать проигрыш во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с череповецкой «Северсталью» с нападающим Ильёй Ковальчуком.
Жамнов назвал глупостью мнение о причине поражения от «Северстали» из-за Ковальчука
  • РИА Новости

«Это специалисты у нас так считают? Я просто не хочу такие глупые вещи комментировать», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

При этом олимпийский чемпион признался, что остался доволен действиями 40-летнего форварда.

Игра на льду арены «Мегаспорт» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Северстали».

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-1. Следующий матч пройдёт 4 марта в Череповце.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сравнял счёт в серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА.

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