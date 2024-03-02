Победа «Торпедо» над СКА, фиаско «Салавата», разгром «Локомотива»: как стартовал розыгрыш Кубка Гагарина

Дубли Василия Атанасова и Сергея Гончарука помогли «Торпедо» одержать сенсационную победу над СКА в гостях и прервать серию из семи поражений, а три очка Михаила Григоренко позволили ЦСКА на выезде разгромить «Локомотив». «Салават Юлаев» на своём льду неожиданно проиграл «Трактору», а «Ак Барс» упустил уйму моментов и уступил «Автомобилисту». В свою очередь, «Спартак» справился с «Северсталью» благодаря голу и пасу Павла Порядина, а «Авангард» крупно обыграл «Ладу». Чем запомнились первые матчи плей-офф КХЛ — в материале RT.

Разгром «Локомотива»

Противостояние четвёртой и пятой команд Западной конференции можно смело назвать одним из самых ожидаемых в первом раунде плей-офф КХЛ. В его преддверии ЦСКА выглядел как никогда уязвимым, что давало «Локомотиву» великолепные шансы положить конец неудачной серии. За последние три года ярославцы и москвичи трижды встречались в Кубке Гагарина, и каждый раз верх брали хоккеисты из столицы.

Но, как показал первый матч серии, многие зря поставили крест на действующих чемпионах. Да, по статистике обычно делающие акцент на обороне железнодорожники превзошли армейцев и нанесли в 1,6 раза больше бросков в створ (38-23). Но почти половина из них пришлась на заключительный отрезок, который они начинали при счёте 0:4. И как хозяева ни старались впоследствии, так и не смогли застать врасплох Ивана Федотова и помешать ему оформить первый сухарь в плей-офф.

У ЦСКА же в ключевой момент соревновательного года из тени вышли лидеры, довольно посредственно выступавшие на протяжении всей регулярки. Главным творцом успеха стал Михаил Григоренко. Уже на шестой минуте он неотразимо выстрелил в касание из границ правого круга вбрасывания, а потом дважды проявил себя в качестве ассистента. Сначала нашёл передачей Антона Слепышева в ходе розыгрыша большинства, а потом принял участие в комбинации, завершившейся точным щелчком Никиты Нестерова от синей линии. Точку же поставил Виталий Абрамов, оказавшийся самым расторопным на пятаке. Кстати, на этот раз одним из подносчиков снарядов стал лучший бомбардир ЦСКА в чемпионате Константин Окулов.

Фиаско фаворитов Востока

Но если победа ЦСКА в матче с «Локомотивом» вряд ли подпадала под категорию «сенсации», то провал грандов Восточной конференции — вполне. И в этой связи более неожиданным стало даже поражение не переживающего кризис «Ак Барса» в матче с «Автомобилистом», а «Салавата Юлаева», у которого во встрече с «Трактором» всё сразу пошло наперекосяк. Уже на пятой минуте уфимцы допустили грубейшую ошибку и позволили Александру Шарову отличиться в меньшинстве. А в середине второго периода пропустили при игре четыре на четыре. Альберт Яруллин без помех ворвался в чужую зону и наотмашь зарядил аккурат в дальний угол, оставив не у дел Александра Самонова.

Подопечные Виктора Козлова помчались вперёд и ещё до перерыва восстановили паритет. С разницей в 110 секунд свои фамилии на табло зажгли Данил Башкиров и Михаил Науменков. Причём в первом случае арбитрам пришлось обратиться к видеоповторам, ведь за секунду до попадания шайбы в ворота в голкипера гостей врезался Александр Шаров. Однако его падение было вызвано подножкой со стороны защитника «Трактора», вследствие чего атака на вратаря зафиксирована не была.

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В итоге уфимцы превзошли челябинцев как по числу бросков в створ (34-27), так и по ожидаемым голам (xG), но на этот раз фортуна была не на их стороне. Зак Фукале поймал кураж и совершил 11 сейвов за последний период, а за две с половиной минуты до окончания матча победу гостям принёс Григорий Дронов. Защитник не только впервые забил за «Трактор», но и набрал 100-е очко в КХЛ.

Как и «Салават», «Ак Барс» также создал гораздо больше опасных моментов, чем оппонент. Но если уфимцы в 1,3 раза превзошли визави по xG, то казанцы — в 2,7. Исходя из статистики, подопечные Зинэтулы Билялетдинова должны были пять раз огорчать Евгения Аликина, но на деле забросили лишь однажды. В середине третьего отрезка в большинстве отличился Вадим Шипачёв, но тем самым лишь сократил отставание и попутно установил окончательный счёт противостояния — 1:2.

В свою очередь, «Автомобилист» все свои голы оформил ещё в первом периоде. Проводивший 800-й матч в карьере Сергей Широков сделал самому себе подарок и сотворил шедевр, поразив ближнюю девятку ворот Тимура Билялова в большинстве. А менее чем через четыре минуты его примеру последовал Ник Эберт. Дальний выстрел Никиты Трямкина хоть и вышел неточным, но заставил вратаря потерять позицию, чем и воспользовался американец.

Успехи «Авангарда» и «Спартака»

Зато другие фавориты Востока выступили более удачно. «Авангард» не заметил сопротивления со стороны «Лады» и одержал разгромную победу. Уже к 28-й минуте омичи четырежды заставили капитулировать Владислава Подъяпольского, а впоследствии сделали это и в пятый раз, в то время как сами пропустили лишь однажды (5:1). При этом более одного очка набрал лишь 18-летний Михаил Гуляев — сначала ассистировал Николаю Прохоркину, а затем забил сам. Зато свою семиматчевую сухую серию прервал лучший снайпер КХЛ Рид Буше, наколотивший 44 гола в регулярном чемпионате. Правда, большинству болельщиков запомнилось не это, а массовая драка в третьем периоде.

Но если «Авангард» был заметно сильнее «Лады», что было отражено не только в итоговом счёте, но и в статистике попаданий в створ ворот (47-23), то «Металлургу» пришлось значительно тяжелее. К неожиданности многих, финишировавший лишь на восьмой строчке «Амур» составил достойную конкуренцию лидеру Востока. За первые два отрезка хабаровчане ни разу не позволили огорчить Игоря Бобкова, а когда всё же дважды дрогнули, не бросили вёсла и продолжили на равных сражаться с фаворитом. За пять минут до сирены гости устроили настоящую осаду владений Ильи Набокова и усилиями Яна Дрозга всё же затолкали шайбу в сетку.

Но на большее «Амур» не хватило. Точные попадания Егора Яковлева и Люка Джонсона всё же склонили чашу весов в сторону «Металлурга» и принесли хозяевам важнейшую победу (2:1). При этом компанию совершившим 59 сейвов на двоих Набокову и Бобкову в споре за звание главной звезды встречи составил Дмитрий Силантьев. Молодой нападающий поучаствовал в обеих результативных атаках «Магнитки», отметившись двумя голевыми передачами.

Чуть было не упустил преимущество и «Спартак». Правда, подопечные Алексея Жамнова вели с разницей аж в три шайбы, к каждой из которых свою руку приложили представители ведущей тройки москвичей. И если Николай Голдобин дважды продемонстрировал навыки диспетчера, то Павел Порядин сначала забросил сам, а затем помог это сделать Михалу Чайковски. Без очков не ушёл и Иван Морозов: на его счету пас. Причём этот задел красно-белые создали всего за десять минут.

Но «Северсталь» не упала духом и уже спустя 30 секунд впервые застала врасплох Дмитрия Николаева, а в середине третьего периода добилась этого вновь. Отличились третий снайпер сезона Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин (1 + 1) наравне с Михаилом Ильиным (0 + 2). И если бы не фантастические сейвы голкипера, череповчане вполне могли перевести игру в овертайм. Но «Спартак» всё же выстоял (3:2).

Долгожданная победа «Торпедо»

Ожидали успеха и от другого фаворита Западной конференции. Перед началом серии за СКА говорило буквально всё: впечатляющее выступление в регулярке, отличная форма лидеров и провал «Торпедо» в концовке, уступившего в семи матчах подряд. И хотя наставник гостей Игорь Ларионов появился на флеш-интервью в футболке с надписью «Возможное возможно» и буквально излучал уверенность в своих подопечных, в очередную сенсацию верилось с трудом.

Тем не менее она случилась, а её свидетелями стали 23 905 зрителей — рекордный показатель в истории КХЛ. Уже на седьмой минуте Сергей Гончарук наказал соперника за увлечённость атакой и забил в меньшинстве, а спустя 81 секунду Василий Атанасов воспользовался ошибкой самого результативного хоккеиста СКА Александра Никишина и удвоил преимущество. И тем самым заставил Романа Ротенберга пойти на отчаянные меры: на скамейку отправился основной голкипер Никита Серебряков, а в рамке расположился Павел Мойсевич.

Но это не спасло. Да, петербуржцы взвинтили темп и принялись бомбардировать ворота нижегородцев, но перед заключительным периодом сумели приблизиться лишь на расстояние одного точного броска. На голы Василия Глотова и Сергея Толчинского своей второй шайбой ответил Атанасов. И хотя в общей сложности хозяева потревожили Ивана Кульбакова аж 44 раза, больше он не пропустил. А уже в концовке полевые хоккеисты «Торпедо» поддержали своего одноклубника и дважды поразили пустой створ, установив окончательный счёт (5:2). Дубль оформил тот же Гончарук, а точку поставил Владислав Фирстов.