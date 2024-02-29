Жамнов: некоторые хоккеисты «Спартака» волновались в первой игре плей-офф

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов считает, что чувствовалась нервозность в игре его подопечных в стартовом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с череповецкой «Северсталью».

«Первая игра, видно, что у кого-то было волнение. В подсознании у игроков — что это плей-офф. В каких-то моментах было видно, что игроки перестраховываются, постараемся, чтобы в дальнейшем у игроков было больше уверенности», — цитирует Жамнова ТАСС.

По мнению олимпийского чемпиона, серия с «Северсталью» будет очень тяжёлой.

«Никто не ждёт здесь лёгкой прогулки», — заключил Жамнов.

Игра на арене «Мегаспорт» завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Команда Жамнова по ходу матча выигрывала с разницей в три шайбы.

Счёт в серии до четырёх побед — 1-0 в пользу столичной команды. Второй матч состоится 2 марта в Москве.

Ранее Жамнов сообщил, что Ковальчук получил микротравму.