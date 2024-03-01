Жамнов: Ковальчук вернётся в состав «Спартака» по ходу серии с «Северсталью»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что нападающий Илья Ковальчук успеет восстановиться и помочь команде в первом раунде серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с череповецкой «Северсталью».

«У Ковальчука была микротравма, он уже восстановился. В ближайшее время мы его увидим. Не хотим форсировать. Хотим, чтобы он был готов на 100%. Бурмистров… у нас ротация, все будут задействованы по ходу плей-офф», — сказал Жамнов «Матч ТВ».

Красно-белые на арене «Мегаспорт» в стартовом матче первого раунда плей-офф переиграли «Северсталь» со счётом 3:2. Команда Жамнова по ходу матча выигрывала с разницей в три шайбы.

Счёт в серии до четырёх побед — 1-0 в пользу столичной команды. Второй матч состоится 2 марта в Москве.

Ранее Жамнов заявил, что некоторые хоккеисты «Спартака» волновались в первой игре плей-офф.