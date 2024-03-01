Жамнов: Ковальчук вернётся в состав «Спартака» по ходу серии с «Северсталью»
«У Ковальчука была микротравма, он уже восстановился. В ближайшее время мы его увидим. Не хотим форсировать. Хотим, чтобы он был готов на 100%. Бурмистров… у нас ротация, все будут задействованы по ходу плей-офф», — сказал Жамнов «Матч ТВ».
Красно-белые на арене «Мегаспорт» в стартовом матче первого раунда плей-офф переиграли «Северсталь» со счётом 3:2. Команда Жамнова по ходу матча выигрывала с разницей в три шайбы.
Счёт в серии до четырёх побед — 1-0 в пользу столичной команды. Второй матч состоится 2 марта в Москве.
Ранее Жамнов заявил, что некоторые хоккеисты «Спартака» волновались в первой игре плей-офф.